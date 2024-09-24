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Новини ТСН 16:00 24 вересня. Сотні тисяч повісток поштою, повітря очищується і на побачення з Пітом

Новини ТСН 16:00 24 вересня. Сотні тисяч повісток поштою, повітря очищується і на побачення з Пітом

300 тисяч повісток щомісяця! Уряд схвалив

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00, 24 вересня 2024 року, в огляді ТСН

    

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