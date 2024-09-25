Новини ТСН 16:00 25 вересня. Куля в конверті для Фіцо та штурми Вугледару зараз

Новини України та світу станом на 16:00, 25 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - Авіаудар по Харкову: рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. 4 загиблих, 36 поранених - Авіабомби по приватному сектору Запоріжжя: семеро постраждалих, з-під завалів витягнули трьох людей - Росіяни штурмують Вугледар малими групами, місто рівняють із землею артилерією та КАБами - Чи будуть мобілізувати чоловіків до 25 років та після 50: роз`яснення Сухопутних військ - Засідання Генасамблеї ООН: про що говорили Україна, США та Китай? - Трамп обіцяє вивести США із війни в Україні, якщо стане президентом - Куля для Фіцо: прем`єру Словаччини надіслали пакунок із натяком? - Люксові авто в обхід санкцій: як посіпаки Путіна поповнюють свої автопарки "забороненими" машинами - Запобіжник проти майбутніх війн: Україна запустила грошовий механізм - Хотів розлучитися, натомість — одружилися: історія кохання ветерана і його незламної дружини