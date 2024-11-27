Новини ТСН 16:00 27 листопада. Скандал із Маском і пункти незламності повернулись і фронт "горить"

Новини України та світу станом 16:00 27 листопада 2024 року, в огляді ТСН. - Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. - Бійці 42 ОМБР показали, який зараз вигляд має містечко Торецьк на Донеччині - На Токмацькому відтинку фронту на Запоріжжі окупанти не полишають спроб зрізати увесь Роботинський виступ. - Байден пропонує Конгресу США схвалити додаткове фінансування допомоги Україні на 24 мільярди доларів. - Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії. На чолі - президентка вже вдруге - Урсула фон дер Ляєн. - Німеччина виділила 65 мільйонів євро на відновлення енергетики України. Збільшення допомоги наступного року обговорює Норвегія. - Підрозділи ДСНС в Україні вже розгорнули понад 700 пунктів незламності. - Провідний архітектор оцінив стан козацької садиби Покорщина на Чернігівщині.