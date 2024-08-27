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Новини ТСН 16:00 27 серпня. Жалоби у містах! Пресконференція Зеленського!

Новини ТСН 16:00 27 серпня. Жалоби у містах! Пресконференція Зеленського!

Діє план перехоплення! Чоловік впритул стріляв у військових у Луцьку!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16.00 вівторка, 27 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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