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Новини ТСН 16:00 3 вересня. Наслідки удару по Полтаві

Новини ТСН 16:00 3 вересня. Наслідки удару по Полтаві

З-під завалів у Полтаві дістають людей! Що відомо про удар по місту на 16:00, 3 вересня

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Новини України та світу станом на 16.00, 3 вересня 2024 року, в огляді ТСН

    

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