Новини ТСН 16:00 31 липня. Відбили одну із наймасовіших атаку дронів!

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 31 липня 2024 року, в огляді ТСН: - Керованими авіабомбами росіяни атакували село Горяне на Харківщині. Загорівся житловий будинок - у вогні загинула 37-річна жінка. Її 10-річного сина з опіками забрали до лікарні. - Відмінний результат: Сили протиповітряної оборони успішно відбили одну із наймасовіших 2024 року атаку безпілотників. - Тисняви у метро. Через нічну ворожу атаку в столичній підземці побували 11,5 тисячі людей. - Чергове загострення на фронті. Окупанти просунулися у Красногорівці та поблизу Урожайного і Роботиного. - Путін удвічі збільшив виплату за відправку на війну в Україні. Відтепер росіяни та іноземці, які уклали контракт з російським міноборони, зможуть отримати одноразову виплату в 400 тисяч рублів. - Збій у роботі банківської системи, проблеми з мобільним зв’язком та витік даних із ресурсів міністерства оборони окупантів. Росіяни зазнали найбільшої в історії кібератаки. - Зменшення закупівельних цін для військових потреб та підвищення якості продукції для українських оборонців. Міноборони запустило онлайн-платформу для постачальників тилового майна для ЗСУ. - Бізнес під захистом. В Офісі генпрокурора розробили механізм, який має захистити бізнес від невмотивованих переслідувань правоохоронців. - Вірус повертається. У Києві фіксують суттєве зростання захворюваності на COVID-19. - Брудна річка, погана їжа, відсутність системи кондиціонування. Чим ще розчарували спортсменів та глядачів цьогорічні Олімпійські Ігри?