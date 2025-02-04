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Новини ТСН 16:00 4 лютого. Удар по Ізюму, автопарк на мільйони та загроза землетрус

Новини ТСН 16:00 4 лютого. Удар по Ізюму, автопарк на мільйони та загроза землетрус

Жах в Ізюмі! Кадри з епіцентру шокують! Остання інформація з міста

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16:00, 3 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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