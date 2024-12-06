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Новини ТСН 16:00 6 грудня. Війна в Сирії! Кривий Ріг без тепла! Шахрай під прикриттям!

Новини ТСН 16:00 6 грудня. Війна в Сирії! Кривий Ріг без тепла! Шахрай під прикриттям!

Новини ТСН 16:00 6 грудня. Війна в Сирії! Кривий Ріг без тепла! Шахрай під прикриттям!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00, 6 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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