Новини ТСН 16:00 9 жовтня. Новація з мобілізацією юнаків! Скандал зі ще однією МСЕК!

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 9 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Обмежено придатних юнаків до 25 років більше не мобілізовуватимуть. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення і прибрала законодавчу колізію. - Харків росіяни продовжують тероризувати авіабомбами. Напередодні місто пережило дві хвилі атак. Загинуло двоє людей, ще понад 30 - поранені. - П'ятеро людей постраждали на Одещині. Регіон знов атакували ворожі дрони. - "Бавовна" під російським містом Карачев у Брянській області. Минулої ночі там детонував арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. - Триває операція українських військ у Курській області Росії. Авіація ворога рівняє із землею свої ж села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 10 ударів КАБами по власній території. - Окупаційне військо зайшло в Торецьк. Нині в міській забудові вже тривають вуличні бої, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. - Судді Міжнародного кримінального суду розглядають справу щодо Монголії, яка, попри зобов’язання, не заарештувала Путіна. Які можливі наслідки? - 17 тисяч доларів - за групу інвалідності. У Рівному викрили трьох жінок, які за домовленістю з лікарями поставили на потік торгівлю інвалідностю. - 1,5 мільйона доларів на робочому місці та незадекларовані об’єкти нерухомості. Слідчі ДБР обшукали депутатку Хмельницької міської ради. - Пожежні драбини, рятувальники зі спецобладнанням і попередження для працівників кількома мовами - усе це сьогодні відбувалось у головному офісі 1+1 media. Чим все закінчилося? - Нобель - за білок. Одразу два відкриття цьогоріч дістали Нобелівську премію з хімії, одне - за абсолютно нові види білків, друге - за прогнозування складних структур білків за допомогою моделі штучного інтелекту.