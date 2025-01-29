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Новини ТСН 16:00 за 29 січня. Просування ворога, трагедія на святі і ексзасуджені в ЗСУ

Новини ТСН 16:00 за 29 січня. Просування ворога, трагедія на святі і ексзасуджені в ЗСУ

Новини ТСН 18:00 за 29 січня. Хімічна зброя проти ЗСУ, отруєння Фіцо і переїзд "Мони Лізи"

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16.00, 29 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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