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Новини ТСН 16:00 за 8 жовтня. Потоп на Дорогожичах. Поляки знову блокуватимуть кордон

Новини ТСН 16:00 за 8 жовтня. Потоп на Дорогожичах. Поляки знову блокуватимуть кордон

Площа горіння збільшилася - у Феодосії досі палає морський нафтовий термінал

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Новини України та світу станом на 16:00 8 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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