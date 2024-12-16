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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 16 грудня. Суд над підривником з Дніпра! Сирія у вогні! Нові санкції проти РФ!
Новини ТСН 16 грудня. Суд над підривником з Дніпра! Сирія у вогні! Нові санкції проти РФ!
Новини ТСН 16 грудня. Суд над підривником з Дніпра! Сирія у вогні! Нові санкції проти РФ!
Медикиня із Азовсталі про роки в неволі в Росії!
Сюжети випуску
Медикиня із Азовсталі про роки в неволі в Росії!
Новини ТСН день 16 грудня. Суд над підривником з Дніпра! Знущання над бійцями 211 бригади!
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Зізнався, але провину не визнав! Що на суді розповів підривник із Дніпра?
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Чи будуть мобілізовувати 18-річних? Україна відповіла на заяви ЄС
Сирія у вогні! Ізраїль скористався ситуацією, поки Асад тікав із тоннами грошей
Новини ТСН 16:00 16 грудня. Підривник розповів деталі теракту у Дніпрі! Церква в пам'ять про сина
У Національному університеті імені Тараса Шевченка відкрили багатофункціональне укриття
Новини ТСН 15:00 16 грудня. Ізраїль демілітаризує Сирію! Чи знизять мобілізаційний вік?
Терміново! Замість фарби виявилась вибухівка! Підривник розповів деталі теракту у Дніпрі
Чому БАДи небезпечні та як відрізнити “чорні” добавки від якісних
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ТСН новини 14:00 16 грудня. Нові санкції проти РФ і Китаю! Заяви команди Трампа! Реєстр тварин
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ТСН новини 13:00 16 грудня. Скандал із Папою Римським! Ураган століття! Імпічмент у Кореї
Подробиці шокують! Як СРСР ліквідував останнього воїна УПА
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ТСН новини 12:00 16 грудня. Нові подробиці автотрощі поблизу Львова! Ізраїль ударив по Сирії!
Новини України та світу станом на 16 грудня 2024 року, в огляді ТСН.
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