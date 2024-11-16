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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
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Здоров’я
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ТСН
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Новини ТСН 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ситуація на фронті
Новини ТСН 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ситуація на фронті
Новини ТСН 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ситуація на фронті
На Оболоні пошкоджено багатоповерхівку - атака на Київ сьогодні
Сюжети випуску
На Оболоні пошкоджено багатоповерхівку - атака на Київ сьогодні
Президент окупованої Абхазії Аслан Бжанія втік із Сухумі
ТСН новини 07:00 16 листопада. Атака дронів на Київ! Президент Абхазії втік!
Очільник японського МЗС прибув до України з неоголошеним візитом
Стрілянина на Київщині: підозрюваному загрожує 7 років за ґратами
Коли українцям почнуть виплачувати по тисячі гривень
Жорсткі міські бої точаться у Торецьку! Кадри штурмів та репортаж з передової
ТСН Новини 08:00 16 листопада. Бої за Покровськ. Трамп знову говорить про Україну.
Майк Тайсон програв бій Джейку Полу
Евакуацію з Курахового призупинено! Ворог контролює всі в'їзди в місто!
Новини ТСН 09:00 16 листопада. Росіяни окупували Максимівку. Дзвінок Шольца Путіну
Люди у відчаї! На Дніпропетровщині місяцями відсутня вода
Намагався потрапити до Польщі із підробним посвідченням про інвалідність: на кордоні затримали ухилянта
Міністр закордонних справ Польщі анонсував переговори щодо війни в Україні
Нічна атака дронами! Сутички в Абхазії! ТСН Новини 10:00 16 листопада
Атакували ракетами та 90 дронами! Наслідки обстрілів України 16 листопада
Відключення електроенергії! У Києві діятимуть обмеження світла для промисловості та бізнесу
Переговори з Росією можливі! Володимир Зеленський зробив гучну заяву
Житло для переселенців: 30 родин отримали ключі від нових помешкань
Реабілітація спортом! У Києві волонтери згуртували ветеранів війни на спортивне тренування
Новини ТСН 11:00 16 листопада. Уламки сипалися на дорогу та кіоски - атака по Запоріжжю
Полонені-цивільні повинні мати право на відстрочку, - омбудсмен Лубінець
16 листопада – фінал Дитячого Євробаченн-2024
Латвійські волонтери передали ЗСУ 12 автівок
Страхіття у Запоріжжі після атаки дронами! Що кажуть люди | Наживо
Ці дітлахи можуть поміститись у долоні... Історії поспішайок та як на них вплинула війні
У нього почались серцеві напади: історія азовця, якого РФ мордує у полоні
Смачні шкарпетки! У галушковій мануфактурі Полтави презентують креативні страви
Новини ТСН 12:00 16 листопада. Різка заява Зеленського про переговори з РФ. Обстріл Запоріжжя
Українці у розпачі та здаються? Як прийняти труднощі війни сьогодні та не зійти з розуму
РФ готується до масштабного удару по Україні - під атакою буде енергосистема?
"Операція фальшива ціль": викрито плани РФ щодо масованих атак дронами
Екоцид росіян та кліматичний саміт: як Україна привертає увагу світу до злочинів РФ?
ЦВК Грузії визнала переможцями парламентських виборів керівну партію країни
Як трансфузія працює на практиці просто на фронті - медик Азову розкрив деталі
Горить, димить, стріляє, вибухає! Мобілізованим додали часу на підготовку: як навчають новобранців
Новини ТСН 13:00 16 листопада. Викрито план РФ щодо БПЛА! Окупанти зайшли в Курахове!
Новобранців готуватимуть на два тижні довше - як це допоможе у реальному бою
Травми війни, які руйнують обличчя! Як хірурги та волонтери повертають красу пораненим
ТСН Новини 14:00 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ліквідація МСЕК
Новини України та світу станом на 16 листопада 2024 року, в огляді ТСН.
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