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Новини ТСН 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ситуація на фронті

Новини ТСН 16 листопада. Масована атака дронами! Жахіття в інтернатах! Ситуація на фронті

На Оболоні пошкоджено багатоповерхівку - атака на Київ сьогодні 

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Новини України та світу станом на 16 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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