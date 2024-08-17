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Новини ТСН 16 серпня. Просування ЗСУ на Курщині, рекорд полонених, диверсії в Німеччині

Новини ТСН 16 серпня. Просування ЗСУ на Курщині, рекорд полонених, диверсії в Німеччині

Новини ТСН 00:00 17 серпня. Дніпропетровщина під балістичною атакою, отруєння води в Німеччині

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Новини України та світу станом на 23:00, 16 серпня 2024 року, в огляді ТСН

          

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