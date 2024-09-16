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Новини ТСН 16 вересня. Обстріл Харкова, Європу затопило, пожежі на Київщині

Новини ТСН 16 вересня. Обстріл Харкова, Європу затопило, пожежі на Київщині

Новини ТСН 17:00 16 вересня. Масштабна пожежа на Дніпропетровщині та нові удари по енергетиці

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Новини України та світу станом на 16 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

       

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