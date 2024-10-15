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Новини ТСН 18:00 15 жовтня. Жахіття в Миколаєві! Пекло на фронті! Співпраця Росії та Китаю!

Новини ТСН 18:00 15 жовтня. Жахіття в Миколаєві! Пекло на фронті! Співпраця Росії та Китаю!

Новини ТСН 18:00 15 жовтня. Жахіття в Миколаєві! Пекло на фронті! Співпраця Росії та Китаю!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 вівторка, 15 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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