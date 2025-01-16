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Новини ТСН 18:00 16 січня. Ворог окупував Нескучне! Прощання Байдена

Новини ТСН 18:00 16 січня. Ворог окупував Нескучне! Прощання Байдена

Новини ТСН 18:00 16 січня. Ворог окупував Нескучне! Прощання Байдена

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 18:00 16 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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