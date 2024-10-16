Новини ТСН 18:00 16 жовтня. План перемоги! Військові КНДР уже на війні!

Новини України та світу станом на 18:00 середи, 16 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - План перемоги представив президент Зеленський у Верховній Раді: 5 пунтків, 3 таємні додатки. Що в ньому? - Зачистили 400 гектарів лісу та знищили майже полк окупантів на Харківщині - підрозділи ГУР "Артан", "Кракен" та "Міжнародний легіон" провели успішну спецоперацію. - Окупанти тиснуть і просуваються на Донечинні та Запоріжжі. - Не скупитимуться на війну і наступного року - у Росії опублікували проєкт бюджету на 2025 рік. За день витрачатимуть 274 мільйони доларів. - Харків живе в ритмі тривог. Влада оголосила обов’язкову евакуацію для усіх цивільних з Куп'янська та ще трьох сусідніх громад. - Тепер вони можуть літати швидше і вище: Росія модернізувала ударні "Шахеди", пишуть в Інституті дослідження війни. - Українську армію посилять новітніми бойовими безпілотниками з Франції. - Військові КНДР вже є на російсько-українській війні, каже Дмитро Жмайло, співзасновник Українського центру безпеки та співпраці. - Поверніть наших дітей, чоловіків, батьків додому! З таким проханням під Офіс президента вийшли понад 200 рідних військовополонених та безвісти зниклих. - Україна виконала показники програми МВФ і вже цього місяця може отримати черговий транш у 1,1 млрд доларів. На які потреби? - СБУ затримала посадовця "Укренерго", який "зливав" інформацію про наслідки ударів по українських енергооб’єктах. Як його покарають? - "Зимовий період". Вже від 1 листопада на дорогах всіх міст України їздити можна буде не швидше ніж 50 км/год. - 10 діб блукав горами, кілька останніх днів без їжі та води. На Закарпатті рятувальники знайшли у високогір'ї знесиленого туриста. - Справжня зима прийшла в Карпати: на горі Піп Іван вдарив мороз та тримається сніг. Який прогноз українських синоптиків?