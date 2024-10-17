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Новини ТСН 18:00 17 жовтня. Зеленський у Брюсселі! Битва кулаками за церкву! Накрили наркокартель!

Новини ТСН 18:00 17 жовтня. Зеленський у Брюсселі! Битва кулаками за церкву! Накрили наркокартель!

Новини ТСН 18:00 17 жовтня. Зеленський у Брюсселі! Битва кулаками за церкву! Накрили наркокартель!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 четверга, 17 жовтня 2024 року, в огляді ТСН

  

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