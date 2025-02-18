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Новини ТСН 18:00 18 лютого. Переговори без України, Зеленський у Туреччині і скандал у школі

Новини ТСН 18:00 18 лютого. Переговори без України, Зеленський у Туреччині і скандал у школі

Новини ТСН 18:00 18 лютого. Переговори без України, Зеленський у Туреччині і скандал у школі

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Новини України та світу станом на 18:00, 18 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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