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Новини ТСН 18:00 20 лютого. Наслідки обстрілу міст! Трамп передумав! Вибухові окуляри ворогу

Новини ТСН 18:00 20 лютого. Наслідки обстрілу міст! Трамп передумав! Вибухові окуляри ворогу

Новини ТСН 18:00 20 лютого. Наслідки обстрілу міст! Трамп передумав! Вибухові окуляри ворогу

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00, 20 лютого 2025 року, в огляді ТСН.  

   

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