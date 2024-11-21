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Новини ТСН 18:00 21 листопада. Росія накопичила 1500 ракет, щоб пустити по Україні

Новини ТСН 18:00 21 листопада. Росія накопичила 1500 ракет, щоб пустити по Україні

Новини ТСН 18:00 21 листопада. Росія накопичила 1500 ракет, щоб пустити по Україні

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Новини України та світу станом 18:00 21 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

        

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