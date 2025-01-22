Новини ТСН 18:00 22 січня. Закінчення війни  від США, запобіжка психіатру ЗСУ і День Соборності

Новини України та світу станом 18.00, 22 січня 2025 року, в огляді ТСН: - На Курщині ССО у 8-годинному бою ліквідували 21 та поранили 40 бійців КНДР. - Робота саперів 24-ї ОБМБР біля Часового Яру. Як під вибухи ворожих снарядів розчищають дорогу для проїзду нашої техніки. - Закінчення війни в Україні буде офіційною політикою США - заявив новий Держсекретар Марко Рубіо. - Сирійці послали російський воєнний корабель за відомою адресою - розірвали угоду з росією про управління портом Тартус. - Запобіжка Головному психіатру ЗСУ. До Шевченківського райсуду Києва Олега Друзя привезли у "швидкій". - 2 місяці під вартою без права на заставу - у Білоцерківському суді обрали запобіжний захід головному підозрюваному у знущанні над неповнолітньою. - 22 січня в Україні - День Соборності. Традиційний з 1990 року Ланцюг Єдності нині віртуальний, його розпочав Президент Зеленський на Софійській площі у столиці. - Скандал у селі Красятичі на Київщині. Чому Селищна рада виступила проти встановлення на алеї портрета загиблому воїну? - 11 років тому під час протестів у центр Києва були застрелені білорус Михайло Жізневський та вірменин Сергій Нігоян. - Український фільм «Стрічка часу» режисерки Катерини Горностай відібрали в основний конкурс 75-го кінофестивалю Берлінале.