Новини ТСН 18:00 27 листопада. Заява очільника НАТО, допомога від Німеччини і Маск знову відзначився

Новини України та світу станом 18:00 27 листопада 2024 року, в огляді ТСН. - Сьогодні росіяни на Запоріжжі атакували fpv-дроном авто, яке розвозить хліб у прифронтові села. - Погрози росії застосувати ядерну зброю - це велика ІПСО, спрямова, в першу чергу на західну аудиторію - пояснюють в українському центрі стратегічних комунікацій. - Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії. На чолі - президентка вже вдруге - Урсула фон дер Ляєн. - Бійці 42 ОМБР показали як зараз виглядає містечко Торецьк на Донеччині, війна за яке триває вже понад 10 років. - Генсек Рютте заявив, що НАТО має піти далі у підтримці України. Зокрема, забезпечити критично важливу ППО і виконати взяті на саміті у Вашингтоні зобовʼязання. - Байден пропонує Конгресу США схвалити додаткове фінансування допомоги Україні на 24 мільярди доларів. Коментуючи новину, Ілон Маск написав у соцмережах - "Це не ок". - Німеччина виділила 65 мільйонів євро на відновлення енергетики України. Збільшення допомоги наступного року обговорює Норвегія. - Посли ЄС сьогодні обговорять уже 15-й пакет санкції проти росії. Що у ньому і коли ухвалять? - Україна хоче забрати російське консульство в Познані. Пропозицію зробила польська сторона, Київ уже надіслав офіційну ноту із запитом. - Музей, бібліотека та музична школа з Покровська відтепер на центральному проспекті Дніпра. Чому там особливе місце має "Щедрик" Леонтовича? - Сьогодні у столичному центрі кардіології та кардіохірургії прооперували жінку з пухлиною, яка заповнила четверту частину серця. - Харківські інженери презентували нову розробку для знешкодження ворожих мін. Репортаж з Харкова. - У Києві з 1 грудня відкриють рух Подільським мостом через Дніпро.