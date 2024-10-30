Новини України та світу станом на 18:00 середи, 30 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - 19-та атака на Київ у жовтні. Від уламків збитих "Шахедів" у Солом'янському районі в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Лікарі надали допомогу десятку людей, серед них - дівчинка-школярка. - Будівлю Держпрому в Харкові планують відновити якнайшвидше. Які пошкодження має будівля - про попередні висновки експертів Вікторія Стрельцова розкаже. - Окупанти просуваються на Донеччині. За інформацією DeepState, ворог, вочевидь, окупував Богоявленку та Новоукраїнку на Вугледарському напрямку. - Німецький обоНовини ТСН 18:00 30 жовтня. Просування окупантів! Нещадні удари по містах!ронний концерн Rheinmetall і хорватська компанія DOK-ING підписали угоду про виробництво безпілотників, що супроводжуватимуть танки на полі бою.Новини ТСН 18:00 30 жовтня. Просування окупантів! Нещадні удари по містах! - Словацький прем'єр Роберт Фіцо дав інтерв'ю підсанкційній російській пропагандистці Ользі Скабеєвій. Про що розповідав? - Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє видання Financial Times. - На міжнародну конференцію Червоного Хреста в Женеву приїхали рідні українських полонених та зниклих безвісти. Вони зустрінуться з керівництвом Червоного Хреста - розповіла ТСН Альона Лила, представниця Об’єднання родин захисників ТРО. - З часу війни тортури стали в Росії частиною стратегії - такі висновки оприлюднено в доповіді ООН. - Міноборони спрощує повернення майна військовослужбовцям - після служби потрібно буде повертати лише бронежилет і каску. Про це написав Рустем Умєров. - Чи готовий Олег Сенцов пожертвувати рідним Кримом заради закінчення війни, ставлення до мобілізації і якими очима дивляться реальну українську війну з окопа іноземці - інтерв’ю режисера Марічці Падалко дивіться на ютуб каналі ТСН. https://youtu.be/E8PaBtoFTxc