Новини ТСН 18:00 5 лютого. Теракт під ТЦК на Хмельниччині, трибунал для Путіна і стрілянина в Європі  

Новини України та світу станом на 18:00 5 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Росіяни обстрілюють українські прифронтові регіони. - Вибух на Хмельниччині. Прогриміло поблизу будівлі ТЦК у Кам'янець-Подільському. - Теракту у Рівненському ТЦК. За даними СБУ, його здійснили росіяни, підірвавши завербованого агента. - Ситуація на фронті. Найгарячішими залишаються Покровський, Торецький та Курський напрямки. - Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл. - На війні з Росією 45 тисяч загиблих українських бійців і майже 400 тисяч поранені. Цифри назвав Зеленський - Лава підсудних для путіна. У Євросоюзі кажуть про прогрес зі створення спецтрибуналу щодо російської агресії. - США припинили участь у Раді ООН із прав людини. - Стрілянина в середмісті Брюсселя. Поліція шукає зловмисників з автоматами. - "Найгірша масова стрілянина в історії Швеції" - зросла кількість загиблих під час нападу в одній зі шкіл. - Докази збиття пасажирського літака росією. Чим саме росіяни поцілили по рейсу "Баку-Грозний"? - Народний депутат Микола Тищенко прибув до Дніпра, де його судять за напад на ветерана. - Працевлаштуватися, не виходячи з метро. У столичній підземці організували ярмарок вакансій. - Українська збірна ветеранів прибула до Канади, де стартують Ігри Нескорених.