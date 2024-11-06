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Новини ТСН 18:00 6 листопада. Трамп переміг! Воєнний стан подовжено! Світло вимикатимуть!

Новини ТСН 18:00 6 листопада. Трамп переміг! Воєнний стан подовжено! Світло вимикатимуть!

Новини ТСН 18:00 6 листопада. Трамп переміг! Воєнний стан подовжено! Світло вимикатимуть!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 середи, 6 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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