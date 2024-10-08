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Новини ТСН 18:00 8 жовтня. Вибухи в Харкові та Одесі! Потоп у Києві! Заява Гарріс про Україну!

Новини ТСН 18:00 8 жовтня. Вибухи в Харкові та Одесі! Потоп у Києві! Заява Гарріс про Україну!

Новини ТСН 18:00 8 жовтня. Вибухи в Харкові та Одесі! Потоп у Києві! Заява Гарріс про Україну!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 вівторка, 8 жовтня 2024 року.

   

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