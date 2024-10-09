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Новини ТСН 18:00 9 жовтня. Обстріли Харкова! Новація з мобілізацією! Суперураган у США!

Новини ТСН 18:00 9 жовтня. Обстріли Харкова! Новація з мобілізацією! Суперураган у США!

Новини ТСН 18:00 9 жовтня. Обстріли Харкова! Новація з мобілізацією! Суперураган у США!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00 середи, 9 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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