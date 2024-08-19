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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 19 серпня. Доповідь Сирського, повістки поштою, п'яний священик скоїв ДТП
Новини ТСН 19 серпня. Доповідь Сирського, повістки поштою, п'яний священик скоїв ДТП
Новини ТСН 19 серпня. Доповідь Сирського, повістки поштою, п'яний священик скоїв ДТП
Новини ТСН 17:00 19 серпня. Доповідь Сирського, повістки поштою, п'яний священик скоїв ДТП
Сюжети випуску
Новини ТСН 17:00 19 серпня. Доповідь Сирського, повістки поштою, п'яний священик скоїв ДТП
Податкові канікули для бізнесу у Харкові! Підприємців звільнили від сплати податків
П'яний піп на КАМАЗі влаштував ДТП та напав на копа!
Кабмін спростив процедуру відстрочки від мобілізації
Це болгарська зубна паста чи російська? Чому досі в наших магазинах можна купити російські товари та як їх розпізнати
На околиці Селідового вже чутно кулеметні черги! Ситуація вкрай складна! Ворог зовсім поруч
Матері строковиків створять проблему для Путіна! Його стратегія захисту кордону РФ не працює!
16:00 19 серпня. Подарунок Кадирову, евакуація з Покровська, шлюб у Дії
“Вишенька на торті” від Трампа і нащо до України їде прем’єр Індії - аналітик Клочок
Викрадали авто, а потім змушували їх викупляти!
Облаштували нарколабораторію в селі! На Закарпатті затримали двох юнаків
Сховалися у соняшниковому полі! На Одещині затримали втікачів на кордоні з Придністров'ям
На Харківщині диверсанти ледь не зірвали постачання зброї на фронт!
Українець видряпав своє ім'я на Колізеї: мер Рима назвав його "ідіотом"
Українці просуваються на Курщині, ворог - на Донеччині! Про що Сирській доповів Зеленському
Новини ТСН 15:00 за 19 серпня. Сирський про ситуацію на Курщині, евакуація жителів Покровська
Ілон Маск заперечив подарунок Рамзану Кадирову
Данія готує пакет допомоги на 116 мільйонів доларів
У Ростовській області вже другий день палає НПЗ!
Спочатку не вірили в реалізацію, а тепер випрошують спеціалісток: чимало жінок йдуть в "чоловічі" професії
Новини ТСН 14:00 19 серпня. Похорони Алена Делона, українки в Книзі рекордів Гіннеса, боротьба за храм
Собор старший за Москву, але під московським патріархатом! Куди ж дивиться держава?
Одразу вісім світових рекордів! Українки зробили неможливе!
Одружитися у кілька кліків: 30 тисяч українців вже подали заяви на шлюб через "Дію"!
У Харкові будують автономну мережу теплопостачання
Спека повертається! На українців очікує гарячий тиждень
Прощання з легендою: як пройдуть похорони Алена Делона?
Член Палати лордів Великої Британії Майкл Ешкрофт відвідав Україну
Рятуються від обстрілів – під обстрілами! Росіяни щодня б'ють по Нікополю артилерією та дронами!
Нацбанк взявся за зловживання з картками: як це відчують українці
Противник заворушився: в “Азові” розповіли про бої на фронті після відкриття Курського напрямку
Ситуація на Покровському напрямку значно загострилася! Триває евакуація!
Дефіцит в енергосистемі! Будуть відключення!
Не знають навіть рецепту! Українська молодь зовсім не готує борщів
Заборона на в'їзд вантажівок повертається!
Новини ТСН 13:00 за 19 серпня. Евакуація людей з Донеччини та Німеччина скасувала допомогу Україні
У Києві пройшов щорічний "Пробіг за мову"
Повістки тепер рекомендованим листом! Чи штрафуватимуть тих, не з'явиться до ТЦК?
На Україну може чекати катастрофа взимку! Єврокомісарка з питань енергетики закликає світ допомагати
Олімпійська чемпіонка з фехтування подарувала шаблю одеським нацгвардійцям
Військовослужбовця, який розстріляв людей на Тернопільщині, взяли під варту
У Миколаєві чинний і колишні правоохоронці шпигували для росії
В Україну приїде прем'єр Індії Нарендра Моді
Військову допомогу Україні скасовано! Шольц шокував рішенням
У Ростовській області ніяк не загасять пожежу на нафтобазі
Бої все ближче! З Селидівської громади із суперечками евакуйовують людей
Перша Леді України порівняла пропозицію обміняти українські території на мир із сюжетом відомої казки.
Пішов з життя на хвилі скандалів! Яким світ запам'ятав Алена Делона
Суцільна руїна замість будинків! Рештки балістичної ракети накрили Київщину
Лічені хвилини без загрози обстрілу! Ситуація на Сумщині
Новини ТСН 12:00 за 19 серпня. Просування ворога на Донеччині та нові відключення світла
Новини України та світу понеділка, 19 серпня 2024 року, в огляді ТСН.
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