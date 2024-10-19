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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Обмін полоненими! Україна на шляху до ЄС
Новини ТСН 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Обмін полоненими! Україна на шляху до ЄС
Новини ТСН 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Обмін полоненими! Україна на шляху до ЄС
Новини ТСН 14:00 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Нова допомога від союзників! Україна на шляху до ЄС
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Новини ТСН 14:00 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Нова допомога від союзників! Україна на шляху до ЄС
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У Пирогово встановили новий рекорд, а мешканці столичного зоопарку ласують гарбузами!
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45 замість 30 днів! Мобілізованих тепер готуватимуть довше!
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Полон вбиває: у середмісті Луцька відбулася акція на підтримку військовополонених
Скандал із ядеркою та мобілізація 18-річних: головні тези Зеленського
“Україна залишається пріоритетом для Франції”: глава МЗС Франції у Києві обговорив фінансову та енергетичну підтримку
Після дворічної паузи: як проходить ГогольFest у прифронтовому Запоріжжі
У Кривому Розі вночі палало авто для ЗСУ: що відомо
Новини ТСН 13:00 19 жовтня. Підпал авто для ЗСУ, турне Зеленського та вояки з КНДР в Україні
В Україні стартує опалювальний сезон: на що звертати увагу споживачам
Загроза з Молдови та масштабна бавовна в Росії: аналіз експерта з міжнародної безпеки
Аферисти наживаються на військових! Сім кіл паперового пекла в армії
Новини ТСН 12:00 19 жовтня. Гучний скандал у Харкові! Конфуз із Трампом! Вибори в Молдові
20 років життя перевезти за 4 дні: гучний скандал у Харкові
Смак традицій: у Кам'янці-Подільському згадують місцеву історію
Шлях України до ЄС: Єврокомісія оцінить прогрес вже 30 жовтня
Новини ТСН 11:00 19 жовтня. Перші кадри з обміну полоненими, допомога від США, блекаут на Кубі
"Кричати на них не можна, бо запам'ятають": собаки лікують душі поранених бійців
Новини ТСН 10:00 19 жовтня. Обмін полоненими! Вибухи на Брянщині! Евакуація з Куп'янська!
БПЛА атакували ключовий завод мікроелектроніки на Брянщині в Росії!
202 бойові зіткнення за добу: найгарячіше на Донеччині
2800 доларів за підробку документів: у Вінниці під вартою лікар і адвокатеса
Ветерани на протезах подолали 15 кілометрів надскладного благодійного маршруту
ЗСУ продовжують нищити ворога донами
Новини ТСН 9:00 19 жовтня. Нові схеми для ухилянтів та диверсії у Дніпрі
Потужна підтримка: одразу кілька країн заявили про нові пакети допомоги
Загальнонаціональний блекаут на Кубі: 10 мільйонів людей лишилися без світла
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Засипав себе землею, щоб сховатись від окупантів! Історія бійця шокує
Новини ТСН 08:00 19 жовтня. Обмін полоненими! Вибухи в Києві! Ситуація на фронті!
Солдати КНДР у російському лахмітті: ексклюзивне відео
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Наші вдома! Перші обійми з рідними, та перші імена звільнених 18 жовтня
Новини ТСН 7:00 19 жовтня. Атака "Шахедами", обмін полоненими, новини фронту
Новини України та світу станом на 19 жовтня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.
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