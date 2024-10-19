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Новини ТСН 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Обмін полоненими! Україна на шляху до ЄС

Новини ТСН 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Обмін полоненими! Україна на шляху до ЄС

Новини ТСН 14:00 19 жовтня. Масована атака БПЛА! Нова допомога від союзників! Україна на шляху до ЄС

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19 жовтня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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