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Новини ТСН 2 жовтня. Розстріл полонених, Запоріжжя після удару і свято хасидів

Новини ТСН 2 жовтня. Розстріл полонених, Запоріжжя після удару і свято хасидів

Наймасовіший розстріл українських полонених! Мережу сколихнуло жорстоке відео

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Новини України та світу станом на середу, 2 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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