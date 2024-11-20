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Новини ТСН 20 листопада. Атака шахедами! Дозвіл бити по РФ! Нові графіки відключень світла!

Новини ТСН 20 листопада. Атака шахедами! Дозвіл бити по РФ! Нові графіки відключень світла!

Увага! Екстрені знеструмлення можуть повернутися - що зі світлом в Одесі | Обстріли сьогодні

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Новини України та світу станом на 20 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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