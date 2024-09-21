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Новини ТСН 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! План перемоги Зеленського!
Новини ТСН 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! План перемоги Зеленського!
Новини ТСН 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! План перемоги Зеленського!
Новини ТСН 14:00 21 вересня. Пункти плану перемоги Зеленського! Моторошні подробиці з Кривого Рогу
Сюжети випуску
Новини ТСН 14:00 21 вересня. Пункти плану перемоги Зеленського! Моторошні подробиці з Кривого Рогу
Через цю помилку жінки помирають від раку! Хто в групі ризику?
Ізраїль атакував Ліван: серед жертв керівники "Хезболли"
Спливли перші деталі про план перемоги Зеленського! Вже відомі основні пункти
Росіяни цілили в приватний сектор! Моторошні деталі трагедії в Кривому Розі
Ветеранська культура стає ближчою! Як пройде фестиваль "Коло ветеранів" у Києві 22 вересня
Херсон відзначає день міста попри шалені обстріли
Новини ТСН 13:00 21 вересня. Наслідки удару по Кривому Рогу. Документальний фільм про спецпризначенця ГУР
1+1 Media School презентувала новий курс! Які очікування в студентів?
2 будинки зруйновані вщент: Ситниченко про обстріл Кривого Рогу 21 вересня
До чого готуватися чоловікам за кордоном? Інтерв'ю з єврокомісаркою з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон
Новини ТСН 12:00 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! Найстрашніша в'язниця РФ
Руйнувань зазнав університет ім. Каразіна! Терехов про удар по Харкову авіабомбами - наживо
Покровський напрямок сьогодні: росіяни не знижують інтенсивність боїв
Удар по Тихорецьку: росіяни зберігали на складі ракети з КНДР? Подробиці вражають
Його дивляться в усьому світі! Клуб 1%! Що відбувається за лаштунками і як готуються учасники до гри
Найстрашніша в'язниця РФ! Матір чекає на повернення полоненого сина-азовця з пекла
Зеленський підписав рекордний бюджет України!
Новини ТСН 11:00 21 вересня. Обстріл Кривого Рогу. Зростання податків. Нова допомога США
Крем-мед – унікальна розробка українського ветерана
Верховна рада підтримала законопроєкт про підвищення податків
Камала Гарріс анонсувала зустріч із Володимиром Зеленським
США виділили 1 мільйон доларів на захист культурної спадщини України
У Києві зведуть унікальний дитячий майданчик на Трухановому острові
Новини ТСН 10:00 21 вересня. Страшна ніч в Кривому Розі, "бавовна" в Краснодарі, авіабомби від США
Пошуково-рятувальну операцію вже згорнули! Наслідки удару по Кривому Рогу
Новини ТСН 09:00 21 вересня. Комбінований удар по Україні. Ситуація зі світлом
Комбінований удар по Україні 21 вересня. ППО працювала у шести областях
Новини ТСН 08:00 21 вересня. Росіяни скинули КАБи на Харків! НАТО тренується відбивати атаки БПЛА!
Американці вже голосують! У деяких штатах почалося дострокове голосування!
США можуть надати Україні авіабомби для F-16!
Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову! Масштабні руйнування! 15 поранених, серед них троє дітей!
Кривавий удар РФ по Кривому Розі! Є загиблі! Пошукова операція триває досі!
Пожежа поширюється: вогонь охопив майже 1200 гектарів лісу на Харківщині
У Росії знову палає склад боєприпасів! Потужні вибухи в Тихорєцьку
Новини ТСН 07:00 21 вересня. Обстріл Кривого Рогу. Бавовна в Росії. Масштабні пожежі на Харківщині
Новини України та світу станом на 21 вересня 2024 року, в огляді ТСН.
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