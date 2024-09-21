Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новини ТСН 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! План перемоги Зеленського!

Новини ТСН 21 вересня. Бюджет України: зміни! Удар по Кривому Рогу! План перемоги Зеленського!

Новини ТСН 14:00 21 вересня. Пункти плану перемоги Зеленського! Моторошні подробиці з Кривого Рогу

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 21 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

        

Повʼязані теми:

Наступна публікація