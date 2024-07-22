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Новини ТСН 22 липня. Прощання з Іриною Фаріон, рішення Байдена та знесенням садиби Зеленських

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230
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Новини України та світу станом на 17:00, понеділка, 22 липня, 2024 року, від ТСН.

    

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