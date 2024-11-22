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Новини ТСН 22 листопада. Реакція світу на "Орєшнік"! Удар по Сумах! Відключення світла

Новини ТСН 22 листопада. Реакція світу на "Орєшнік"! Удар по Сумах! Відключення світла

Новини ТСН 00:00 23 листопада. Терміново! Вибухи в Запоріжжі! Зламані сирени в Києві!

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Новини України та світу станом на 22 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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