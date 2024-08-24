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Новини ТСН 23 серпня. День Прапора, Бронюк у чиновках, ситуація на фронті

Новини ТСН 23 серпня. День Прапора, Бронюк у чиновках, ситуація на фронті

Новини ТСН 00:00 за 24 серпня. День Незалежності, Бронюк у чиновках

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Новини України та світу станом на суботу, 23 серпня 2024 року, в огляді ТСН:

         

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