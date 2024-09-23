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Новини ТСН 23 вересня. Зеленський у США! Удар РФ по Запоріжжю! Шкільна реформа

Новини ТСН 23 вересня. Зеленський у США! Удар РФ по Запоріжжю! Шкільна реформа

Новини ТСН 17:00 23 вересня. РФ порушила повітряний простір Японії! У Сеймі нова пляма

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Новини України та світу станом на 23 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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