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Новини ТСН 25 листопада. Атака балістикою! Перший удар ATACMS! Браковані міни для ЗСУ!

Новини ТСН 25 листопада. Атака балістикою! Перший удар ATACMS! Браковані міни для ЗСУ!

Новини за 17:00 25 листопада. Перший удар ATACMS по РФ! Українофоб перемагає на виборах в Румунії!

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Новини України та світу станом на 25 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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