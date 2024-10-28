Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новини ТСН 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, протести в Грузії

Новини ТСН 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, протести в Грузії

Новини ТСН 17:00 28 жовтня. Протести в Грузії! Зеленський уперше в Ісландії!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 28 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

       

Повʼязані теми:

Наступна публікація