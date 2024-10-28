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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, протести в Грузії
Новини ТСН 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, протести в Грузії
Новини ТСН 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, протести в Грузії
Новини ТСН 17:00 28 жовтня. Протести в Грузії! Зеленський уперше в Ісландії!
Сюжети випуску
Новини ТСН 17:00 28 жовтня. Протести в Грузії! Зеленський уперше в Ісландії!
Перший візит Зеленського в Ісландію: найважливіші переговори
Грузія готується до масштабних протестів! Молдовський сценарій повториться?
Нищать росіян їхніми ж дронами: унікальна майстерня під носом у ворога
Ці кадри облетіли всю мережу ! Поранений військовий витягнув людину з-під завалів у Дніпрі!
Руїни поховали під собою людей! Моторошні наслідки звірячого удару балістикою по Дніпру
Росіяни активно просуваються на Донеччині
Президентка Грузії закликає до протестів!
Новини ТСН 16:00 28 жовтня. Росіяни просуваються. Протести в Грузії. Дніпро після балістичної атаки
Українці змінили сум на гнів: які настрої панують серед населення
Допомога від донорів із США ще не зменшується, але трансформується
Облаштовані укриття і безпека: українським школярам допомагають іноземці
Парламентські вибори в Литві: як зміна більшості вплине не допомогу Україні?
Зеленський: Індія може вплинути на завершення війни!
Розвідка Південної Кореї повідомила НАТО про війська КНДР на Курщині: різка заява генсека Рютте
Ворог намагається перерізати геть усі шляхи сполучення з передовою! Ситуація на Донеччині
Новини ТСН 15:00 28 жовтня. Пекло на Донеччині, заява Зеленського, НАТО про війська КНДР
Лічені хвилини, щоб сховатись! Херсонцям не вдалося! Харків говорить про диво!
Кіно та незламність: у Києві відкрився 53 фестиваль "Молодість"
І краном керувати, і зварювальним апаратом працювати: які нетипові професії вже вдалося опанувати українкам?
Ярослава Магучіх – найкраща легкоатлетка Європи
Замороження активів РФ за окупацію Криму
У Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла
“Люди-одноразки”: ворог змінив тактику на Курахівському напрямку
Новини ТСН 14:00 28 жовтня. Жахливий обстріл Херсона та відключення світла
“Це зробили люди”! На Запоріжжі підпалили притулок для тварин!
Урівняли в правах українців і іноземців! Як це можливо?
Вишивка… бактеріями! Науковиця із Волині здивувала на конкурсі!
В Одесі відбувся благодійний Благодійний напівмарафон "Дорога до Перемоги"
Новини ТСН 13:00 28 жовтня. Атака по Харкову, вибори в Грузії та пожежа в притулку для тварин
Тікали міжнародним потягом! На Закарпатті затримали зловмисників, які допомагали ухилянтам
Популярні актори та співаки підтримують Камалу Гарріс на мітингах
Навколо Запоріжжя будують дві лінії оборони!
Що буде з 25-поверхівкою в Києві, куди влучив Шахед?
Зеленський пропонує подовжити мобілізацію та воєнний стан
Футболка, від якої у росіян підгоріло: її не купити, але можна отримати
Влучання одразу у трьох районах Харкова: останні новини від мера міста
Захоплення Селидового: які шляхи це відкриває для ворога?
Новини ТСН 12:00 28 жовтня. Декілька хвиль атак на Харків! Грузія готується до протестів
До України йде похолодання зі снігом!
Українським бійцям передали 16 пунктів керування БПЛА
Порушення на виборах! Ввечері в Грузії розпочнуться масові протести!
Військові дії, які не чекали! В лісах Закарпаття вибухи і постріли
В Уряді вирішили, кому передадуть повноваження МСЕК
Удар шахедом викрив гірку правду! Ситуація в будинку на Солом’янці
ЗСУ атакували дронами спиртзавод у Росії
Вночі Україну атакували 100 ударних російських безпілотників
Є загроза обвалу! Верхні поверхи знесло! Наживо з Харкова
Новини України та світу станом на 28 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.
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