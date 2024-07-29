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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, роковини теракту в Оленівці, негода в Україні
Новини ТСН 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, роковини теракту в Оленівці, негода в Україні
Новини ТСН 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, роковини теракту в Оленівці, негода в Україні
Новини ТСН 17:00 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, стан енергетики, школа офлайн
Сюжети випуску
Новини ТСН 17:00 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, стан енергетики, школа офлайн
Очне навчання! В Україні планують вивести якомога більшу кількість дітей в офлайн
Останній кошовий отаман, який прожив 112 років! Таємниці постаті Петра Калнишевського — у розповіді історика-археолога
Кого навмисно фарбували червоною фарбою? Хірург Голубченко про перші хвилини після удару по «Охматдиту»
Китай хоче бути в центрі угоди між Україною та Росією, та в центрі взагалі всього, що відбувається в світі — міжнародний експерт
Новини ТСН 16:00 29 липня. Кібератака ГУР на Росію, скандал в ЦУМі, вибори у Венесуелі
Дрони для фронту: як в умовах війни змінюються безпілотники та вимоги до них
Звинувачують в узурпації влади! На виборах у Венесуелі втретє переміг чинний президент Ніколас Мадуро
Центробанк Росії під небаченою кібератакою! Привіт з України!
Новини ТСН 15:00 29 липня. Реформа військової медицини, НАУ міняє назву й профіль
Дощ зіпсував Олімпіаду: у Парижі вдруге скасували тренування з триатлону
Національний авіаційний університет перетворюють на Університет оборонних технологій!
Великі зміни: в Міноборони взялися реформувати військову медицину!
Роковини трагедії в Оленівці: СБУ повідомила про підозру двом колаборантам
Замість знищеного війною будинку - надрукований на 3D-принтері за 58 годин!
Бавовна заради "бавовни": в Україні нарощують вирощування рослин для виробництва пороху
День Сил спеціальних операцій: бійці, які виконують таємну боротьбу проти ворога
Щоб менше хворіли на цукровий діабет: в Україні хочуть запровадити акциз на солоку газовану воду
Кім Чен Ин приміряв на себе образ надзвичайника
Козотерапія та смакування крафтових сирів: переселенці з Херсонщини віроджують екоферму
Новини ТСН 14:00 29 липня. Роковини теракту в Оленівці, День ССО, "Хатіко" з Донеччини
Чекав на людей у геть розбитій хаті! Врятований пес Хакер шукає нову домівку
Російський удар убив батьків та зруйнував дім! Історія Віталія, якого скалічила атака "Шахедів"
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Туреччина погрожує увійти в Ізраїль! Ердогана порівняли з Хусейном!
"Не формат ЦУМу"! Охоронець універмагу чіплявся до учасників акції "Free Azov"
Зеленський на Харківщині привітав воїнів ССО з професійним днем і вручив нагороди!
СБУ повідомила підозру керівникам колонії в Оленівці за причетність до загибелі полонених
В Івано-Франківську вшанували героїв, яких стратили в Оленівці
Від окопних свічок до безпілотників! Волонтери з Вроцлава наближають перемогу України
Новини ТСН 13:00 29 липня. День ССО, скандал в ЦУМі, потужна повінь в Росії
Українські дрони рекордно дістають углиб Росії і влаштовують гучну "бавовну"
Не на тих напав! Польща різко відповіла Орбану!
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Новини ТСН 12:00 29 липня. Роковини теракту в Оленівці, "бавовна" в Росії, штормове попередження
Під грифом "таємно"! Як бійці відзначають день Сил спеціальних операцій | Ексклюзив ТСН
Друга річниця теракту в Оленівці: одномоментно загинули 54 українські бійці
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Трансформатори горять все частіше! У чому причина?
Найчисельніша акція-реквієм за загиблими в Оленівці відбулася в Києві
Четверо задушили іноземця, щоб вкрасти його біткоїни на 7 мільйонів!
Троє дітей зазнали поранень після обстрілу Херсонщини
Диверсії перед Олімпіадою! Капосників на залізниці ідентифікували!
Залетіли на 900 км від кордону! Наслідки масованої атаки дронів по Росії
Графіки вечірніх відключень світла 29 липня
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Новини України та світу станом на 29 липня 2024 року, в огляді ТСН
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