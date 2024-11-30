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Новини ТСН 29 листопада. Розгін мітингувальників у Грузії! Херсонщина без світла!

Новини ТСН 29 листопада. Розгін мітингувальників у Грузії! Херсонщина без світла!

ТСН Новини 00:00 30 листопада. Україну запросять до НАТО? Протести в Грузії набирають обертів!

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Новини України та світу станом на 29 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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