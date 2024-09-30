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Новини ТСН 30 вересня. Удари Ізраїлю. Скандал в інтернаті. Пил з Каспію

Новини ТСН 30 вересня. Удари Ізраїлю. Скандал в інтернаті. Пил з Каспію

Новини ТСН 17:00 30 вересня. Нові деталі скандалу у Львові! Удари Ізраїлю! Пошкодження залізниці!

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Новини України та світу станом на 30 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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