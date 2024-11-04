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Новини ТСН 4 листопада. Обстріл Харкова. Вибори в Молдові. День залізничника

Новини ТСН 4 листопада. Обстріл Харкова. Вибори в Молдові. День залізничника

Новини ТСН 17:00 4 листопада. Пʼятнадцять поранених у Харкові та різке похолодання в Україні

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Новини України та світу станом 4 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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