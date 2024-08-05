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Новини ТСН 5 серпня. Новий ковід в Україні, Іран атакує Ізраїль вже дуже скоро, справа Фаріон

Новини ТСН 5 серпня. Новий ковід в Україні, Іран атакує Ізраїль вже дуже скоро, справа Фаріон

Окупанти вкрали абсолютно всі картини з вишиванками з Херсонського краєзнавчого музею!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на понеділок, 5 серпня 2024 року, в огляді ТСН в рамках телемарафону.

   

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