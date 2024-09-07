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Новини ТСН 7 вересня. Покровськ тримається, вода в нормі, світло буде, новий БПЛА "Шуліка"

Новини ТСН 7 вересня. Покровськ тримається, вода в нормі, світло буде, новий БПЛА "Шуліка"

Новини ТСН 14:00 7 вересня. Ситуація у Павлограді, уламки "шахеда" під Верховною Радою

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Новини України та світу за 7 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

        

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