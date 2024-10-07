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Новини ТСН 7 жовтня. Атака "Кинджалами"! Скандал із головою МСЕК на Хмельниччині! Фіцо в Україні

Новини ТСН 7 жовтня. Атака "Кинджалами"! Скандал із головою МСЕК на Хмельниччині! Фіцо в Україні

Новини ТСН 17:00 7 жовтня. ГУР знешкодило російський корабель! Затримання скандальної "блогерки"!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 7 жовтня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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