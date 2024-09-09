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Новини ТСН 9 вересня. Кілька регіонів у вогні. Гучні заяви Ліндсі Ґрема. Тайфун у Китаї

Новини ТСН 9 вересня. Кілька регіонів у вогні. Гучні заяви Ліндсі Ґрема. Тайфун у Китаї

Новини ТСН 17:00 9 вересня. Масштабні пожежі в Україні, бої у Торецьку, підручник без Криму

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Новини України та світу 9 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

       

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