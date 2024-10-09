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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 9 жовтня. Удар по Одещині! Битва за Торецьк! "Бавовна" у Брянській області
Новини ТСН 9 жовтня. Удар по Одещині! Битва за Торецьк! "Бавовна" у Брянській області
Новини ТСН 9 жовтня. Удар по Одещині! Битва за Торецьк! "Бавовна" у Брянській області
Новини ТСН 11:00 9 жовтня. Ситуація на Курщині! "Бавовна" у Брянській області! Блокування кордону!
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Новини ТСН 11:00 9 жовтня. Ситуація на Курщині! "Бавовна" у Брянській області! Блокування кордону!
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Новини ТСН 10:00 9 жовтня. Наслідки удару по Одещині! Покинуті тварини в притулку на Запоріжжі
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Новини ТСН 9:00 9 жовтня. Наслідки авіаудару РФ по Харкову, просування ворога, збиті "шахеди"
Рамштайн під загрозою? Пентагон обговорює нові деталі засідання
Новини ТСН 8:00 9 жовтня. Найсильніший ураган в США! Репортаж з Курщини
Північна Корея може направити військових в Україну на допомогу росіянам!
Збили всі "шахеди"! Повітряні сили ЗСУ відбили ворожу атаку дронами в ніч проти 9 жовтня
Авіабомба росіян вбила літню пару, яка прогулювалась! Жах у Харкові
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Новини ТСН 7:00 9 жовтня. Рамштайн під загрозою?! Угорщина заблокувала 50 мільярдів для України
Курщина просто зараз! Росіяни активізувалися та б'ють КАБами по своїх селах
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Новини ТСН 6:00 9 жовтня. Балістичний обстріл Полтавщини! Мобільний стабпункт від глядачів 1+1
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Щонайменше 40 людей загинули під час незаконних спроб перетнути кордон - ДПС
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Новини України та світу станом 9 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.
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