Новини ТСН на 16:00 7 серпня. Бої на Курщині та біля Криму! Знайшли мамонта!

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 7 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Що стало причиною смерті полоненого азовця Олександра Іщенка в слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону? - Запальна Курщина. Українські сили поцілили дроном російський гелікоптер та взяли під контроль 11 населених пунктів. Російські воєнкори повідомляють про значне просування українських сил. - Українські спецпризначенці висадилися на тимчасово окупованій Тендріївській косі неподалік Криму, знищили окупантів та їхню броньовану техніку. - Під ворожими обстрілами Хмельниччина, Донеччина, Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина. - Врятовані кошенята. У Херсоні рятувальники витягли пухнасте сімейство з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським обстрілом. - Демократка Камала Гарріс обрала напарника на вибори - її кандидатом у віцепрезиденти США став губернатор Міннесоти Тім Волз. - У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який виготовляв наркотики у власному дворі. - Україною шириться мутований штам коронавірусу "Флірт". Він більш заразний за попередників. Медики закликають вакцинуватися. - Рештки мамонта в Запоріжжі. На острові Хортиця знайшли кістки стародавнього велетня.